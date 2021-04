Protesta degli ambulanti a Roma: GRA bloccato, traffico in tilt (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stanno bloccando parte del Grande Raccordo Anulare di Roma gli ambulanti che questa mattina hanno deciso di Protestare. Per farlo hanno pensato bene di bloccare una delle arterie principali della Capitale, tra Casilina e Anagnina, creando non pochi disagi agli altri automobilisti. Il traffico è paralizzato e la linea S01 del bus, come rende noto Astral, potrebbe subire dei ritardi. #A90 #RaccordoAnulare code per #manifestazione non autorizzata tra #Casilina e #Anagnina carreggiata interna #Bus #lineaS01 possibili ritardi @regionelazio @WazeLazio @Emergenza24 @er GRA @casilina news@Meta Magazine @ferpress @Terzobinarioit#viabiliLAZ — Astral Infomobilità (@astralmobilita) April 28, 2021 Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stanno bloccando parte del Grande Raccordo Anulare digliche questa mattina hanno deciso dire. Per farlo hanno pensato bene di bloccare una delle arterie principali della Capitale, tra Casilina e Anagnina, creando non pochi disagi agli altri automobilisti. Ilè paralizzato e la linea S01 del bus, come rende noto Astral, potrebbe subire dei ritardi. #A90 #RaccordoAnulare code per #manifestazione non autorizzata tra #Casilina e #Anagnina carreggiata interna #Bus #lineaS01 possibili ritardi @regionelazio @WazeLazio @Emergenza24 @er GRA @casilina news@Meta Magazine @ferpress @Terzobinarioit#viabiliLAZ — Astral Infomobilità (@astralmobilita) April 28, 2021 Seguiranno aggiornamenti su Il Corriere della Città.

