Pitone col mal di denti salvato e curato a Firenze

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Un, trovato in un boschetto die affetto da un forte mal di, è statoper oltre un mese dai veterinani della Asl e liberato oggi in un centro specializzato. L'animale è stato probabilmente abbandonato per quel dolore che lo aveva reso sofferente e di più difficile gestione.