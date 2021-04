Pfizer, arriva la pillola che cura il Covid direttamente a casa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Pfizer pillola anti-Covid: Albert Bourla, ceo Pfizer ha annunciato che la pillola potrebbe essere pronta entro la fine dell’anno Pfizer pillola anti-Covid: è stato fatto un altro importante passo in avanti contro il virus. Pfizer ha annunciato che potrebbe essere pronta entro la fine del 2021 la pillola che cura il Covid. Lo ha detto alla CNBC Albert Bourla, ceo di Pfizer. Lo studio è stato avviato a marzo scorso per testare una nuova terapia antivirale per il Sars – CoV – 2. L’azienda farmaceutica americana è stata la prima a realizzare il vaccino anti-Covid. Il trattamento con la pillola potrebbe essere usato nelle prime fasi della ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)anti-: Albert Bourla, ceoha annunciato che lapotrebbe essere pronta entro la fine dell’annoanti-: è stato fatto un altro importante passo in avanti contro il virus.ha annunciato che potrebbe essere pronta entro la fine del 2021 lacheil. Lo ha detto alla CNBC Albert Bourla, ceo di. Lo studio è stato avviato a marzo scorso per testare una nuova terapia antivirale per il Sars – CoV – 2. L’azienda farmaceutica americana è stata la prima a realizzare il vaccino anti-. Il trattamento con lapotrebbe essere usato nelle prime fasi della ...

