Pallamano | Serie A femminile 2021 | iniziano i recuperi | Padova retrocede

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo la fine della regular season dellaA di, è iniziata la lunga lista di, che delineeranno la classifica finale, emettendo tutti i verdetti della stagione, in attesa dei play-off Scudetto, dove si assegnerà il Tricolore. Nel frattempo, siamo venuti a conoscenza delle compagini che saluteranno la massima categoria il prossimo anno. Leno ha infatti sconfitto per 34-25 il Cassano Magnago, grazie alle 8 reti di Nerea Costanzo, conquistando sul campo la salvezza, a discapito del. Oltre le venete sono già state condannate Nuoro e Santarelli Cingoli, con quest’ultima che saluterà la bandiera Cristina Lenardon, attesa all’ultima sfida dellagiocata nel match del Pala Quaresima contro il Brixen. I ...

Advertising

Carlino_Reggio : Pallamano Serie A2: Casalgrande vuole il bis contro la Leonessa - infoitsport : Pallamano femminile Serie A: Leno centra la salvezza - sportpontino : Pallamano Serie B: Intervista con Antonio D’Ovidio tra sconfitta con l’Atellana – Under 19 e prospettive prossima s… - sportpontino : Pallamano,Serie B: Un Gaeta dai due volti perde con onore contro la capolista. - infotemporeale : Gaeta / Pallamano, Serie B: il Gaeta Sporting Club perde la sfida contro la capolista Atellana -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Serie

il Resto del Carlino

Oggi (mercoledì 28 aprile), infatti, la Santarelli Cingoli già retrocessa inA2 disputerà l'...l'ultima partita in casa della vice - capitana Cristina Lenardon prima del ritiro dalla...Britos - Soglietti CLASSIFICAA2 - GIRONE C : Tushe Prato 18, Ariosto Ferrara 18, Mugello 18, Padova 16, Oderzo Musile 10, Chiaravalle 7, Grosseto 4,Arcobaleno 1.Dopo la fine della regular season della Serie A di pallamano femminile 2021, è iniziata la lunga lista di recuperi, che delineeranno la classifica finale, emettendo tutti i verdetti della stagione, in ...Annagiulia Francesconi trascina il Leno alla salvezza nel campionato di serie A1. La squadra del jolly cresciuto alla Flavioni ha ottenuto la permanenza nella massima divisione dopo la vittoria nel re ...