"No, ma che dici?". L'eredità, Flavio Insinna incredulo: "Era la serata perfetta!". Ma poi i fan notano un curioso dettaglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un'altra bellissima puntata de L'eredità. Dopo la sconfitta di Monica e Beatrice ora è Davide il nuovo campione in carica. Siamo alla serata del 27 aprile e al triello Davide ha appena avuto la meglio su Monica e la campionessa Beatrice. Il nuovo campione è arrivato con un bottino di 230 mila euro. Ma dopo la scelta delle cinque parole chiave il bottino si è ridotto a 14.375 euro. Le parole chiave alla Ghigliottina sono giro, fissare, sotto, Beatles e Tito. Tuttavia, al termine dei secondi per pensarci, il neo campione ha scelto la parola "coperta" dopo il consueto minuto di riflessione. "Mi sono arrampicato", ha ammesso Davide davanti al conduttore Flavio Insinna. Invece la parola giusta era tetto, parola che si accoppiava alla perfezione con le 5 parole uscite dalla ghigliottina. "La chiave dell'arrampicata era ...

