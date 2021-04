Mino Raiola re anche del calcio femminile? Ecco la sua prima assistita (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mino Raiola si sarebbe inserito anche nel mondo del calcio femminile. Un attaccante della Juventus women è diventata la sua prima assistita Barbara Bonansea è diventata la prima assistita di Mino Raiola nel calcio femminile. Una notizia che ha fatto rabbrividire i tifosi della Juventus women, visto che da tempo la giocatrice sarebbe nel mirino del Lione. La notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport è già diventata virale. Il noto procuratore, protagonista nel maschile del futuro di tantissime operazioni, tra cui quella di Donnarumma, è pronto a diventare il re anche nel mondo femminile. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021)si sarebbe inseritonel mondo del. Un attaccante della Juventus women è diventata la suaBarbara Bonansea è diventata ladinel. Una notizia che ha fatto rabbrividire i tifosi della Juventus women, visto che da tempo la giocatrice sarebbe nel mirino del Lione. La notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport è già diventata virale. Il noto procuratore, protagonista nel maschile del futuro di tantissime operazioni, tra cui quella di Donnarumma, è pronto a diventare il renel mondo. L'articolo proviene da ...

