Milan su Kokcu | Maldini e Massara incontrano il padre

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Iltiene d’occhio il centrocampista del Feyenoord Orkun. Secondo quanto riporta Sky Sport, ildel talento classe 2000 ha fatto visita a Casaper incontrare Paoloe Frederic. Il club olandese non starebbe vivendo un buon momento economico e avrebbe aperto alla cessione anche di alcuni big. Primi contatti preliminari quindi per un giocatore che ha attirato la attenzioni anche di Inter, Roma e Lazio. Per lui in stagione diciotto presenze e due gol. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Milan, incontro di #calciomercato in sede con l’entourage di #Kokcu - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – @Orkun_Kokcu, i dirigenti rossoneri hanno incontrato il papà - mr_kubra : RT @RiccardoDanna1: Anche l'#Inter ha messo gli occhi su Orkun #Kokcu, centrocampista turco classe 2000 del Feyenoord. Oggi pomeriggio l'… - WinstonWilson39 : RT @DiMarzio: #Milan, incontro di #calciomercato in sede con l’entourage di #Kokcu - WinstonWilson39 : RT @MilanNewsit: Sky - Casa Milan, i dirigenti rossoneri hanno incontrato il papà di Kökcü -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kokcu

In porta per 'Gigio' la questione resta totalmente bloccata, anche in attesa di sapere se il...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube...Chi è Orkunleggi anchetra rinnovi e riscatti: 11 casi da risolvere Talentuoso centrocampista centrale classe 2000, Orkunfa della visione di gioco, degli inserimenti e del tiro ...Il Milan si concentra in sede di calciomercato per trovare nuove occasioni: incontro per un talento a centrocampo, sorpasso a Roma e Inter ...Chi è Orkun Kokcu, il centrocampista turco che interessa al Milan ed altre società di Serie A: numeri e caratteristiche del ragazzo.