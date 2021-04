Messias: “Non penso al futuro, sono concentrato per queste 5 gare anche se la salvezza è impossibile” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Junior Messias, una delle note più liete della stagione del Crotone, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club calabrese: “Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto grandi prestazioni, adesso la salvezza è quasi impossibile purtroppo, manca solo la matematica. Cercheremo di fare il meglio nelle 5 gare che mancano per il club e per i tifosi. futuro? Non penso a questo, penso solo al presente e al Crotone. Ci penseremo dopo le prossime cinque partite”. Sull’Inter: “Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, l’Inter ha quasi vinto il campionato ma vogliamo fare bene. All’andata è andato qualcosa storto nel secondo tempo, dobbiamo cercare di essere equilibrati. Dobbiamo cercare di dare il massimo e spero che Simy segni ancora, è un momento bellissimo per lui”. In che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Junior, una delle note più liete della stagione del Crotone, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club calabrese: “Dall’inizio dell’anno abbiamo fatto grandi prestazioni, adesso laè quasipurtroppo, manca solo la matematica. Cercheremo di fare il meglio nelle 5che mancano per il club e per i tifosi.? Nona questo,solo al presente e al Crotone. Ci penseremo dopo le prossime cinque partite”. Sull’Inter: “Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, l’Inter ha quasi vinto il campionato ma vogliamo fare bene. All’andata è andato qualcosa storto nel secondo tempo, dobbiamo cercare di essere equilibrati. Dobbiamo cercare di dare il massimo e spero che Simy segni ancora, è un momento bellissimo per lui”. In che ...

