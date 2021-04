Maurizio Mannoni torna all’attacco contro Bianca Berlinguer: “In onda con un ingiustificabile ritardo per vedere i giochini di Art Attack” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Andiamo in onda per senso di responsabilità”. Maurizio Mannoni è tornato a lamentarsi in diretta in seguito all’ennesimo ritardo di “CartaBianca”. Ieri sera, 27 aprile, Bianca Berlinguer ha ceduto la linea al collega di “Linea Notte” con dieci minuti di ritardo. Un gesto imperdonabile per il giornalista. “Andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini di Art Attack. Non capisco chi possa aver autorizzato questo sforamento e noi non siamo assolutamente d’accordo. Andiamo in onda per senso di responsabilità”, è lo sfogo, durissimo, a cui i telespettatori hanno assistito in nottata. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Andiamo inper senso di responsabilità”.to a lamentarsi in diretta in seguito all’ennesimodi “Carta”. Ieri sera, 27 aprile,ha ceduto la linea al collega di “Linea Notte” con dieci minuti di. Un gesto imperdonabile per il giornalista. “Andiamo incon un, oltretutto perdi Art. Non capisco chi possa aver autorizzato questo sforamento e noi non siamo assolutamente d’accordo. Andiamo inper senso di responsabilità”, è lo sfogo, durissimo, a cui i telespettatori hanno assistito in nottata. I ...

Advertising

fvalensise : @mbmarino ...se la incontra Maurizio Mannoni!!! (tg3notte) - angiuoniluigi : RT @fanpage: Lo sfogo in diretta di Maurizio Mannoni - HeinrichTreviri : Maurizio Mannoni a dir poco infuriato con Bianca #Berlinguer per lo sforamento di #cartastraccia e i “giochini di a… - fanpage : Lo sfogo in diretta di Maurizio Mannoni - LoveMi66833922 : Ho riso di gusto ieri sera...?????? Cartabianca sfora, Mannoni infuriato: 'In onda per senso di responsabilità' -