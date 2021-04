LIVE Giro di Romandia, tappa di oggi in DIRETTA: sarà volata ristretta, se la giocano Sagan e Colbrelli (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.24 Siamo all’ultimo chilometro: tutto pronto per lo sprint. 17.22 Andatura mostruosa, iniziate le operazioni per la volata. 17.21 3 chilometri all’arrivo. 17.19 Si è già organizzato il treno della Bahrain-Victorious per Sonny Colbrelli. 17.18 Velocità altissima nel plotone, 5 km al traguardo. 17.17 Gruppo compatto: 7 chilometri all’arrivo, sarà volata ristretta. 17.16 Ripresi i quattro coraggiosi. 17.15 Non c’è accordo tra gli attaccanti. 17.14 10 chilometri all’arrivo, gruppo a 10”. Tirano Bora-hansgrohe e Bahrain-Victorious. 17.13 Mattia Cattaneo è all’attacco con Cavagna. Con loro anche Howson (Bike-Exchange) e l’elvetico Reichenbach (Groupama FDJ). 17.12 Ripreso Kueng, vento laterale e attacca la Deceuninck Quick-Step. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.24 Siamo all’ultimo chilometro: tutto pronto per lo sprint. 17.22 Andatura mostruosa, iniziate le operazioni per la. 17.21 3 chilometri all’arrivo. 17.19 Si è già organizzato il treno della Bahrain-Victorious per Sonny. 17.18 Velocità altissima nel plotone, 5 km al traguardo. 17.17 Gruppo compatto: 7 chilometri all’arrivo,. 17.16 Ripresi i quattro coraggiosi. 17.15 Non c’è accordo tra gli attaccanti. 17.14 10 chilometri all’arrivo, gruppo a 10”. Tirano Bora-hansgrohe e Bahrain-Victorious. 17.13 Mattia Cattaneo è all’attacco con Cavagna. Con loro anche Howson (Bike-Exchange) e l’elvetico Reichenbach (Groupama FDJ). 17.12 Ripreso Kueng, vento laterale e attacca la Deceuninck Quick-Step. ...

