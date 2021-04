**Libri: Premio Terzani, in cinquina Shafak, Vuong, Kodmani, Magnason e Wiener** (Di mercoledì 28 aprile 2021) Udine, 28 apr. – (Adnkronos) – Hala Kodmani per “La Siria promessa” (Francesco Brioschi Editore), Andri Snær Magnason per “Il tempo e l’acqua” (Iperborea), Elif Shafak per “Non abbiate paura” (Rizzoli), Ocean Vuong per “Brevemente risplendiamo sulla terra” (La nave di Teseo) e Anna Wiener per “La valle oscura” (Adelphi) sono i cinque finalisti della diciassettesima edizione del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, riconoscimento istituito e promosso dall’associazione culturale Vicino/lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani, nel segno del giornalista e scrittore fiorentino. “Nell’anno della pandemia, dall’esito ancora imprevedibile – commenta Angela Terzani, presidente della giuria – abbiamo cercato di individuare dei titoli che ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Udine, 28 apr. – (Adnkronos) – Halaper “La Siria promessa” (Francesco Brioschi Editore), Andri Snærper “Il tempo e l’acqua” (Iperborea), Elifper “Non abbiate paura” (Rizzoli), Oceanper “Brevemente risplendiamo sulla terra” (La nave di Teseo) e Anna Wiener per “La valle oscura” (Adelphi) sono i cinque finalisti della diciassettesima edizione delletterario internazionale Tiziano, riconoscimento istituito e promosso dall’associazione culturale Vicino/lontano di Udine insieme alla famiglia, nel segno del giornalista e scrittore fiorentino. “Nell’anno della pandemia, dall’esito ancora imprevedibile – commenta Angela, presidente della giuria – abbiamo cercato di individuare dei titoli che ...

