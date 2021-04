Latitante arrestato a Fiumicino. Aveva commesso furti a Taranto (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un pregiudicato di nazionalità georgiana di 42 anni, ricercato sul territorio nazionale per un ordine di carcerazione emesso lo scorso agosto dal Tribunale di Taranto, è stato rintracciato all’Aeroporto di Fiumicino ed arrestato dal personale della Polizia di Stato in servizio allo scalo romano. Il 42enne, attualmente ancora residente a Bari, era appena sbarcato da un volo di linea proveniente da Istanbul ed al controllo dei documenti è risultato ricercato dalle Autorità Italiane per il reato di tentata rapina in concorso. Il georgiano, nel pomeriggio del 22 gennaio 2019 insieme ad un suo connazionale anch’egli pregiudicato, Aveva compiuto un furto ad un supermercato di Viale Magna Grecia. I due ladri, dopo aver divelto le placche antitaccheggio a numerose bottiglie di liquore ed averle nascoste negli ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un pregiudicato di nazionalità georgiana di 42 anni, ricercato sul territorio nazionale per un ordine di carcerazione emesso lo scorso agosto dal Tribunale di, è stato rintracciato all’Aeroporto dieddal personale della Polizia di Stato in servizio allo scalo romano. Il 42enne, attualmente ancora residente a Bari, era appena sbarcato da un volo di linea proveniente da Istanbul ed al controllo dei documenti è risultato ricercato dalle Autorità Italiane per il reato di tentata rapina in concorso. Il georgiano, nel pomeriggio del 22 gennaio 2019 insieme ad un suo connazionale anch’egli pregiudicato,compiuto un furto ad un supermercato di Viale Magna Grecia. I due ladri, dopo aver divelto le placche antitaccheggio a numerose bottiglie di liquore ed averle nascoste negli ...

Advertising

elenaricci1491 : Un pregiudicato di nazionalità georgiana di 42 anni, ricercato sul territorio nazionale per un ordine di carcerazio… - TarantiniTime : Un pregiudicato di nazionalità georgiana di 42 anni, ricercato sul territorio nazionale per un ordine di carcerazio… - isNews_it : Maxi operazione antiterrorismo: arrestato un brigatista molisano latitante in Francia - -