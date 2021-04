(Di mercoledì 28 aprile 2021) Nei giorni scorsi era stata edificata una vera e proprialungo il canale delle Acque Medie, nel tratto compreso tra via Epitaffio e via dei Volsci. Nel corso della mattinata di oggi, 28 aprile, un dispositivo interforze composto da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Polizia Locale ha presidiato alle operazioni di abbattimento e bonifica. L’abbattimento e l’identificazione Sul posto sono staticinquedell’est europeo, già noti ai Servizi Sociali del Comune di. Il servizio straordinario di controllo del territorio è stato disposto dalla Prefettura e pianificato dalla Questura, dopo che il Sindaco diaveva portato la problematica all’attenzione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Alle operazioni ...

CorriereCitta : Latina, smantellata baraccopoli abusiva: identificati 5 stranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Latina smantellata

