Intesa Parlamento Europeo-Regno Unito, Gentiloni: “Dovremo impegnarci perché sia rispettata” (Di mercoledì 28 aprile 2021) BRUXELLES – “Il Parlamento Europeo ha approvato l’accordo commerciale e di cooperazione con il Regno Unito. Per la prima volta un’Intesa del genere con un ex membro della famiglia Ue. A maggior ragione Dovremo impegnarci perché sia rispettata”. Così Paolo Gentiloni (foto), commissario Europeo per l’Economia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 28 aprile 2021) BRUXELLES – “Ilha approvato l’accordo commerciale e di cooperazione con il. Per la prima volta un’del genere con un ex membro della famiglia Ue. A maggior ragionesia”. Così Paolo(foto), commissarioper l’Economia. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

PaoloGentiloni : #climatelaw Intesa nella notte con Il Parlamento europeo e il Consiglio. Diventa legge l’impegno alle neutralità cl… - Lopinionista : Intesa Parlamento Europeo-Regno Unito, Gentiloni: “Dovremo impegnarci perché sia rispettata”… - Ticinonline : #brexit: l'#accordo dopo «l'errore storico» #unioneeuropea #regnounito - ilbarone1967 : RT @Marek28165: @Gianmar26145917 La mossa tattica della Lega sul relatore va intesa come un 'blocco' per manovrare la Legge in Parlamento n… - Gianmar26145917 : RT @Marek28165: @Gianmar26145917 La mossa tattica della Lega sul relatore va intesa come un 'blocco' per manovrare la Legge in Parlamento n… -