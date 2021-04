Inter | Zenga | «Se fossi in Conte | mi legherei alla panchina anche senza acquisti»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Walterha parlato del futuro di Antonioall’, mostrando ancora una volta tutto il suo amore per i colori nerazzurri Walter, ex portiere dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport mostrando ancora una volta tutto il suo amore per i colori nerazzurri e parlandodella situazione relativa al futuro di Antonio– «Non si può porre la domanda in questi termini, io seal posto dimidell’se non mi comprassero nessuno. Quello per l’è un amore che mi porto da una vita. Di sicuro l’con un altro anno di ...