Graduatorie: 9 Punti con 2 percorsi… Docenti.it (Di mercoledì 28 aprile 2021) 17La nuova Tabella di valutazione titoli delle Graduatorie GPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle certificazioni linguistiche e al corso CLIL, il quale conferisce infatti 3 Punti in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: – CLIL + inglese B2: 6 Punti – CLIL + inglese C1: 7 Punti – CLIL + inglese C2: 9 Punti Cos'è il corso CLIL? CLIL sta per "Content and Language L'articolo .

