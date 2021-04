Gli influencer chiedono un loro sindacato: “Anche a noi servono tutele, ora i diritti sono un privilegio” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Anche gli influencer ora chiedono a gran voce un sindacato. La proposta arriva dall’influencer Mafalda De Simone. 25 anni e 176mila follower su Instagram, la ragazza vorrebbe replicare il modello che già vige negli Stati Uniti e in UK, dove dal 2020 esiste un’associazione di categoria a difesa degli interessi delle star del web che supervisiona i contratti e garantisce un trattamento paritario. “Gli influencer, e soprattutto i micro-influncer, devono fare squadra. Un po’ come è accaduto in America, dove nei mesi scorsi è nato il “The Creator Union” (Tcu), il primo sindacato di categoria nato per supervisionare i contratti formali tra aziende e influencer, l’utilizzo di contenuti corretti ed evitare pratiche discriminatorie. Ecco perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021)glioraa gran voce un. La proposta arriva dall’Mafalda De Simone. 25 anni e 176mila follower su Instagram, la ragazza vorrebbe replicare il modello che già vige negli Stati Uniti e in UK, dove dal 2020 esiste un’associazione di categoria a difesa degli interessi delle star del web che supervisiona i contratti e garantisce un trattamento paritario. “Gli, e soprattutto i micro-influncer, devono fare squadra. Un po’ come è accaduto in America, dove nei mesi scorsi è nato il “The Creator Union” (Tcu), il primodi categoria nato per supervisionare i contratti formali tra aziende e, l’utilizzo di contenuti corretti ed evitare pratiche discriminatorie. Ecco perché ...

