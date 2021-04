Gazzetta – Contatti frequenti tra Spalletti ed il Napoli di De Laurentiis: si tratta sull’ingaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il nome di Luciano Spalletti per la panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis prende sempre più quota. Oramai si parla insistentemente del tecnico toscano come successore di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è pronto a dire addio a fine stagione, anche se pare che negli ultimi giorni i rapporti con la Fiorentina si siano raffreddati e che l’allenatore abbia quantomeno aperto ad una opportunità di dialogo con il Napoli. In ogni caso il nome di Spalletti è sempre quello più gettonato, perché trovare un accordo con Gattuso non sarà affatto semplice. L’attuale allenatore del Napoli non ha gradito come si è comportata la società in un momento difficile della stagione, quando la squadra di Ringhio perdeva pezzi sia per infortuni che per questione Covid. Spalletti al ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il nome di Lucianoper la panchina deldi Aurelio Deprende sempre più quota. Oramai si parla insistentemente del tecnico toscano come successore di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è pronto a dire addio a fine stagione, anche se pare che negli ultimi giorni i rapporti con la Fiorentina si siano raffreddati e che l’allenatore abbia quantomeno aperto ad una opportunità di dialogo con il. In ogni caso il nome diè sempre quello più gettonato, perché trovare un accordo con Gattuso non sarà affatto semplice. L’attuale allenatore delnon ha gradito come si è comportata la società in un momento difficile della stagione, quando la squadra di Ringhio perdeva pezzi sia per infortuni che per questione Covid.al ...

