Figlio di Grillo accusato di stupro | i genitori della ragazza | Video condivisi fra amici

(Di mercoledì 28 aprile 2021) "Abbiamo appreso che frammenti diintimi vengonotra amic i, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo : qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto. ...

Spende parole durissime, Matteo Salvini , sul caso di Beppe, del video in difesa del, Ciro. Il leader della Lega mette nel mirino però, più che il comico M5s, gli altri grillini che si sono trincerati dietro un imbarazzante e fragoroso silenzio. 'Il padre Beppe...'Atti processuali sconfessano certe arbitrarie ricostruzioni' approfondimentodiindagato, madre sentita in Procura a Tempio Pausania Attraverso il loro legale Giulia Bongiorno , i ...Esplode la rabbia dei genitori della ragazza vittima del presunto stupro che, secondo le accuse, sarebbe stato compiuto da Ciro Grillo, figlio di Beppe, e altri amici. Rabbia che viene esterneta attra ..."Abbiamo appreso che frammenti di video intimi vengono condivisi tra amici, come se il corpo di nostra figlia fosse un trofeo: qualcosa che ci riporta a un passato barbaro che speravamo sepolto. (ANSA ...