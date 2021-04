Diasorin colloca con successo prestito senior unsecured equity-linked

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) –ha concluso conilmento di obbligazionicon scadenza al 2028, emesse per un ammontare di 500 milioni di euro. “Siamo molto orgogliosi di aver concluso conquesta operazione che costituisce un passo importante per l’acquisizione di Luminex”, ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo, aggiungendo che la struttura finanziaria dell’operazione “risultaestremamente interessante e competitiva e riflette il continuo riconoscimento della nostra strategia da parte della comunità finanziaria, valorizzando la nostra capacità di creare una crescita credibile e sostenibile nel medio-lungo termine”. Il prezzo di conversione iniziale è pari a 210,9339 euro e ...

Advertising

MilanoFinanza : L'ebitda balza del 101% a 130 milioni, DiaSorin colloca con successo bond 2028 -

Ultime Notizie dalla rete : Diasorin colloca

Teleborsa

"Siamo molto orgogliosi di aver concluso con successo questa operazione che costituisce un passo importante per l'acquisizione di Luminex", ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo, ...Analisi del 12 marzo (grafico giornaliero) Il movimento di oggi conferma il cambio di direzione da parte del titolo che raggiunge la zona di 140 euro, dove siil primo appoggio. il grafico ...DiaSorin ha concluso con successo il collocamento di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028, emesse per un ammontare di ...Seduta prudente per le borse europee, con il Ftse Mib che termina in flessione dello 0,2% a 24.473 punti. Sotto la parità anche il Dax di Francoforte (-0,3%) e il Ftse 100 di Londra (-0,3%), flat il C ...