Delitto di Avellino, spunta la chat tra Elena Gioia e Giovanni Limata prima dell'omicidio: "Sali, sta dormendo"

Delitto di Avellino, TgCom24 pubblica la chat tra Elena Gioia e Giovanni Limata prima dell'omicidio: botta e risposta da brividi. Lo scorso venerdì 23 aprile 2021 Aldo Gioia è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione dal fidanzato della figlia. Parliamo del Delitto di Avellino: continuano a spuntare fuori prove che confermano la complicità di

