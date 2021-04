Covid: Cipro, turisti vaccinati non devono fare il test (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dal 10 maggio Cipro consentirà ai turisti completamente vaccinati di 65 paesi di entrare nel paese senza dover effettuare alcun test del Covid. Lo riporta il Guardian "E' un'iniziativa fantastica e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dal 10 maggioconsentirà aicompletamentedi 65 paesi di entrare nel paese senza dover effettuare alcundel. Lo riporta il Guardian "E' un'iniziativa fantastica e ...

