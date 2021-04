Covid, BioNTech: nostro vaccino efficace contro la variante indiana (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il co - fondatore di BioNTech, Ugur Sahin, si è detto fiducioso che il vaccino che la sua azienda ha sviluppato congiuntamente con Pfizer funzioni contro la variante indiana del coronavirus. 'Stiamo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il co - fondatore di, Ugur Sahin, si è detto fiducioso che ilche la sua azienda ha sviluppato congiuntamente con Pfizer funzioniladel coronavirus. 'Stiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid BioNTech Covid, BioNTech: nostro vaccino efficace contro la variante indiana Il co - fondatore di BioNTech, Ugur Sahin, si è detto fiducioso che il vaccino che la sua azienda ha sviluppato congiuntamente con Pfizer funzioni contro la variante indiana del coronavirus. 'Stiamo ancora testando la ...

Variante indiana, il fondatore di BioNTech fiducioso: il vaccino Pfizer efficace Il fondatore di BionTech, Ugur Sahin, IL ricercatore tedesco di origine turca che ha creato il vaccino Pfizer, si ...rilevata in almeno 17 Paesi La variante cosiddetta indiana del virus del Covid - 19 ...

Covid, BioNTech: nostro vaccino efficace contro la variante indiana TGCOM Variante indiana in Italia, padre e figlia tornano in Veneto dopo il bagno nel Gange Avevano partecipato al pellegrinaggio di Kumbh Mela e si erano immersi nel Gange i due veneti residenti a Villaverla, padre e figlia, risultati positivi alla variante indiana del Coronavirus.

Dove si somministra Johnson & Johnson a Roma: efficacia e caratteristiche A Roma sono stati aperti in questi giorni 5 nuovi hub per la somministrazione del vaccino anti Covid. In due di questi viene somministrato anche il vaccino monodose Johnson & Johnson (Janssen). I nuov ...

