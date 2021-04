Covid | 344 morti Trombosi? I vaccini sono più importanti AstraZeneca e Johnson a chi ha meno di 60 anni | dice il Governo

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, nelle ultime 24 ore 13.385 nuovi casi e 344 decessi con 336.336 tamponi #covid - LaVocedellIsola : Ultime Covid Italia: 344 decessi e 13.385 nuovi casi. In Sicilia 30 vittime - sbruffino : RT @Hal9000_IT: @Hal9000_IT Decessi COVID 28/04/21 Oggi: 344 (Totale: 120.256) Ultimi 7gg: 2.259 Nei periodi di 7gg precedenti: • 2.440… - StreetNews24 : Superate le 120mila vittime da inizio pandemia. Regione per regione, i dati della Protezione Civile - Agenzia_Ansa : Con le 344 registrate nelle ultime 24 ore l'Italia ha superato le 120 mila vittime per il Covid-19, secondo i dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 344

Il Sole 24 ORE

...- 19 in Italia. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo I dati di oggi del ministero della Salute sulla pandemia in Italia. Oggi si registrano 13.385 nuovi casi con 336.336 tamponi e...I decessi odierni sono, per un totale di 120.256 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.431.867 e 18.416 quelle uscite oggi dall'incubo. Gli ...Ministero Salute, sono 13.385 i nuovi positivi. Superate le 120mila vittime da inizio emergenza - picenotime.it - IT ...Sono 13.385 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 10.404. Sono invece 344 le vittime in un giorno (ieri 373).