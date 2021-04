Coprifuoco, multe da 400 a 1.000 euro per chi non torna a casa in orario. Ecco come funzionano le sanzioni (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con le riaperture del 26 aprile, rimane in vigore il Coprifuoco alle 22 – come misura di contenimento per il Coronavirus -, nonostante il dibattito tra governo, opposizioni e ristoratori, sfociato nella mediazione che prevede la valutazione di un allentamento della misura a partire da metà maggio. Attualmente, chi viene trovato in strada dopo le 22 rischia una sanzione, che non ha ripercussioni penali: si tratta infatti di una sanzione amministrativa che può essere contestata entro 30 giorni. Per il momento la multa resta anche in zona gialla, con probabile allentamento alle 23 o alle 24 da valutare a metà maggio. come funzionano le sanzioni La multa per chi trasgredisce va da 400 euro a 1.000 euro. E le forze dell’ordine, a loro discrezione, possono aumentarne ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 aprile 2021) Con le riaperture del 26 aprile, rimane in vigore ilalle 22 –misura di contenimento per il Coronavirus -, nonostante il dibattito tra governo, opposizioni e ristoratori, sfociato nella mediazione che prevede la valutazione di un allentamento della misura a partire da metà maggio. Attualmente, chi viene trovato in strada dopo le 22 rischia una sanzione, che non ha ripercussioni penali: si tratta infatti di una sanzione amministrativa che può essere contestata entro 30 giorni. Per il momento la multa resta anche in zona gialla, con probabile allentamento alle 23 o alle 24 da valutare a metà maggio.leLa multa per chi trasgredisce va da 400a 1.000. E le forze dell’ordine, a loro discrezione, possono aumentarne ...

Advertising

GfveGianfra : @MolinariRik Guardi sono con voi! Purtoppo però la battaglia dovrebbe essere anche GIURIDICA, il coprifuoco è ANTIC… - RItalia_N : Chivasso, barista sfida il coprifuoco e organizza mega aperitivi nonostante le 150 multe - lucaluca6464 : @WashiWaKosm Io non voto fratelli d Italia, anzi sempre votato a sinistra. MA SONO PER LA LIBERTÀ VIA IL COPRIFUOCO… - lucaluca6464 : #Orlando io non voto, il coprifuoco? Mettitelo nel culo. Io esco ugualmente. Con le multe mi ci pulisco il culo son… - mistergave : RT @JigginoRuss: Più di 50 multe per la violazione del #coprifuoco, emesse contro lavoratrici e lavoratori in presidio alla Textprint di P… -