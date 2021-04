Che fine ha fatto il Comune di Bugliano (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ultimo post risale al 10 aprile. È la stessa data legata al cambiamento della bio su Twitter che ora recita: Comune commissariato il 10/04/2021. Su Instagram sono scomparsi logo e immagine di copertina. Inoltre, c’è anche una copia cache di un post di un blog che aveva, in passato, pubblicato contenuti legati al Comune di Bugliano, in cui si spiega che l’admin della pagina del municipio più fantasioso (e più social d’Italia) si sia stancato della pubblicazione dei post su Facebook, social network per cui non esprime particolare apprezzamento. Il post del blog è stato cancellato, ma su Google si conserva ancora la copia cache. LEGGI ANCHE > Avvocato contro il sindaco di Bugliano, che non esiste IL SIGNOR DISTRUGGERE Comune di Bugliano non più raggiungibile Sui social network si ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’ultimo post risale al 10 aprile. È la stessa data legata al cambiamento della bio su Twitter che ora recita:commissariato il 10/04/2021. Su Instagram sono scomparsi logo e immagine di copertina. Inoltre, c’è anche una copia cache di un post di un blog che aveva, in passato, pubblicato contenuti legati aldi, in cui si spiega che l’admin della pagina del municipio più fantasioso (e più social d’Italia) si sia stancato della pubblicazione dei post su Facebook, social network per cui non esprime particolare apprezzamento. Il post del blog è stato cancellato, ma su Google si conserva ancora la copia cache. LEGGI ANCHE > Avvocato contro il sindaco di, che non esiste IL SIGNOR DISTRUGGEREdinon più raggiungibile Sui social network si ...

