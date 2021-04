Borse 28 aprile, Milano in negativo. Trimestre da record per Google. La Fed lascia i tassi invariati (Di mercoledì 28 aprile 2021) Borse 28 aprile 2021. Una giornata ricca di spunti per i mercati. Per Milano una nuova seduta complicata. Milano – Borse 28 aprile 2021. Siamo entrati nella fase centrale di una settimana molto importante per i mercati e le multinazionali. A volare è Google nel primo Trimestre dell’anno in corso. Alphabet, la holding che fa capo all’azienda americana, ha registrato una crescita del 162% rispetto all’anno scorso, con ricavi in salita del 34% a 55,31 miliardi. Nella serata di mercoledì, sempre in chiave americana, è arrivata anche la nota della Fed sulla situazione economica statunitense. La Federazione ha lasciato invariati i tassi di interesse e confermato il piano di acquisti da 120 miliardi di ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021)282021. Una giornata ricca di spunti per i mercati. Peruna nuova seduta complicata.282021. Siamo entrati nella fase centrale di una settimana molto importante per i mercati e le multinazionali. A volare ènel primodell’anno in corso. Alphabet, la holding che fa capo all’azienda americana, ha registrato una crescita del 162% rispetto all’anno scorso, con ricavi in salita del 34% a 55,31 miliardi. Nella serata di mercoledì, sempre in chiave americana, è arrivata anche la nota della Fed sulla situazione economica statunitense. La Federazione hatodi interesse e confermato il piano di acquisti da 120 miliardi di ...

Advertising

InvestoPro_ita : ??AGGIORNAMENTO BORSE - 28 Aprile?? Ecco come hanno aperto #WallStreet, i mercati asiatici e l'andamento di #petrolio… - ForexOnlineMeIt : Le Borse di oggi, 28 aprile. Listini Ue in lieve rialzo, mercati in attesa della Fed - infoiteconomia : Le Borse di oggi, 28 aprile. Listini Ue in lieve rialzo, mercati in attesa della Fed - ComuneOristano : Borse di studio nazionali - Domande entro il 30 aprile - mrosatizenit : RT @ZENIT_SGR: Sui mercati attesa per la comunicazione degli utili aziendali. L'ipotesi di un aumento delle imposte sui #capitalgains negli… -