Bob La Gran Bretagna arruola Greg Rutherford | campione olimpico di salto in lungo | “Voglio fare la storia a Pechino 2022”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Per anniè stato uno dei punti di riferimento delin, disciplina dove il britannico ha vinto tutto ciò che poteva essere vinto. Il trentaquattrenne di Milton Keynes è infatti stato capace di conquistare l’orodi Londra 2012 e quello mondiale a2015, senza farsi mancare due titoli europei (2014, 2016), chiudendo poi con una medaglia di bronzo ai Giochi di Rio de Janeiro 2016. Costretto al ritiro nel 2018 da problemi a una caviglia, l’inglese ha annunciato nei giorni scorsi a The Guardian di essere intenzionato a effettuare un comeback agonistico. Stavolta, però, nel bob! “Torno, ela” ha dichiarato. L’obiettivo è quello di essere della partita ai ...

Advertising

bob_zio : @la_dolly08 Se volevi farmi piangere ci sei riuscita.. Milan le sempar un gran Milan.... ???????????? - BoB__93 : E sti Gran cazzi - BoB__93 : @GiulyDuchessa @pirellisport @MercedesAMGF1 Be le Mercedes sono delle gran fighe -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Gran

Terre Marsicane

Ecco i nostri Oscar della bellezza Make up glam, nuovi tagli e acconciature dagala: agli ... S.) Ildi Laura Pausini Carré corto dietro e lungo davanti, come quello posh reso famoso da ...... ma questa volta si sta dirigendo verso laBretagna suscitando la curiosità degli esperti. Con ... Il capo scienziato di OCEARCH, il dottorHueter, ha dichiarato: 'A questo punto del suo ...Per anni Greg Rutherford è stato uno dei punti di riferimento del salto in lungo, disciplina dove il britannico ha vinto tutto ciò che poteva essere vinto. Il trentaquattrenne di Milton Keynes è infat ...Tra citazioni a rotta di collo e un sacco di trovate visive, il film di Michael Rianda e Jeff Rowe è un delizioso road movie dedicato alla famiglia e… ai robot.