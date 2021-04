Arrestato a Parigi Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membri delle Brigate Rosse, accusati in Italia di atti di terrorismo commessi negli anni ’70 e ’80, sono stati arrestati questa mattina in Francia, su richiesta dell’Italia. Altri tre sono ricercati. Lo ha riferito l’Eliseo, secondo quanto riporta Le Figaro. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti investigative francesi, si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti delle Brigate Rosse; di Giorgio Pietrostefani di Lotta Continua e di Narciso Manenti dei Nuclei Armati contro il Potere territoriale. L’operazione, secondo quanto si apprende da fonti italiane, è stata condotta dall’Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l’Antiterrorismo della Polizia italiana e con l’esperto per la sicurezza della ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sette ex membri delle Brigate Rosse, accusati in Italia di atti di terrorismo commessi negli anni ’70 e ’80, sono stati arrestati questa mattina in Francia, su richiesta dell’Italia. Altri tre sono ricercati. Lo ha riferito l’Eliseo, secondo quanto riporta Le Figaro. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti investigative francesi, si tratta di Enzo Calvitti, Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi, tutti delle Brigate Rosse; di Giorgiodi Lotta Continua e di Narciso Manenti dei Nuclei Armati contro il Potere territoriale. L’operazione, secondo quanto si apprende da fonti italiane, è stata condotta dall’Antiterrorismo della polizia nazionale francese (Sdat) in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale della Criminalpol e con l’Antiterrorismo della Polizia italiana e con l’esperto per la sicurezza della ...

Advertising

ottaviadalessa : RT @HuffPostItalia: Arrestato a Parigi Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi - HuffPostItalia : Arrestato a Parigi Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi - SaverioCuppari : RT @rtl1025: ?? La polizia francese ha arrestato tre persone dopo l'accoltellamento di una poliziotta a sud-ovest di Parigi per mano di un s… - monikindaaaa : RT @GiancarloDeRisi: La polizia francese ha arrestato tre persone dopo l’accoltellamento di una poliziotta a Rambouillet,sud-ovest di Parig… - Claudio26520120 : RT @GiancarloDeRisi: La polizia francese ha arrestato tre persone dopo l’accoltellamento di una poliziotta a Rambouillet,sud-ovest di Parig… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato Parigi La vera storia di "The Serpent": chi era Charles Sobhraj Da Parigi alle prime fughe Una volta fuori dalla prigione, Sobhraj si è trasferito a Parigi ... il criminale è stato nuovamente arrestato . Sorpreso e rincorso dalla polizia a bordo di un veicolo ...

Gramsci, ricordi di 3 comunisti reggiani ... che da Parigi, dove si era rifugiato per sfuggire alla cattura, partecipa nel 1933 - 34 alle iniziative per la liberazione del detenuto n. 7047, Antonio Gramsci. Ferioli, arrestato nel 1936 per aver ...

Arrestato a Parigi Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi L'HuffPost Sette brigatisti italiani arrestati a Parigi Sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. L'indagine condotta dall'Antiterrorismo francese su richiesta di Roma.

Arrestato a Parigi Pietrostefani, condannato per l'omicidio Calabresi Fermati 7 ex brigatisti accusati in Italia di atti di terrorismo commessi negli anni ’70 e ’80. Le fine delle dottrina Mitterrand ...

Daalle prime fughe Una volta fuori dalla prigione, Sobhraj si è trasferito a... il criminale è stato nuovamente. Sorpreso e rincorso dalla polizia a bordo di un veicolo ...... che da, dove si era rifugiato per sfuggire alla cattura, partecipa nel 1933 - 34 alle iniziative per la liberazione del detenuto n. 7047, Antonio Gramsci. Ferioli,nel 1936 per aver ...Sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni Settanta e Ottanta. L'indagine condotta dall'Antiterrorismo francese su richiesta di Roma.Fermati 7 ex brigatisti accusati in Italia di atti di terrorismo commessi negli anni ’70 e ’80. Le fine delle dottrina Mitterrand ...