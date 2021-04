Amici 20 | Maria De Filippi annulla il provvedimento | Sangiovanni si copre il viso | che succede

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In onda anche oggi mercoledì 28 aprile una nuova puntata del daytime di. Nell’appuntamento pomeridiano andato in onda oggi riprende la gara di ballo tra gli allievi della scuola. I giovani danzatori avevano infatti ricevuto, nella scorsa puntata, undisciplinare. Come abbiamo visto, una volta convocati tutti i concorrenti in studio, sia di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

sofiapianuc : maria che usa la voce più dolce con giulia sapendo se la sia presa?? #amici #mariadefilippi #giuliastabile - Messe11 : RT @DavLucia: @marialves53 @GerardBigPlus1 @ValerioLivia @albertopetro2 @Rebeka80721106 @smarucci461 @scastaldi9 @LunaLeso @martinis2018 @m… - catilvester : #amici non Maria che hai detto! Puntata di giovedì!?? - sangio_amici : Maria: chi inizia a ballare Sangio: Giulia! grazie mille gioppi?? - DaianaDaia82 : Maria che si giustifica con Giulia, ANCHE NO! Truccati di meno e vai a lavorare! #amici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

2021 ED.20/ Anticipazioni puntata oggi, 28 aprile: Samuele a confronto con... Isabella Ricci ... Nella puntata del programma diDe Filippi in onda oggi arriveranno nuovi pretendenti per lei? ...Prosegue con successo la ventesima edizione didiDe Filippi ,20 , trasmessa in settimana alle 16,10 su Canale 5 e alle 19.00 su Italia 1 e il sabato in prima serata con le puntate ...Dopo la punizione di Maria De Filippi ai ballerini di Amici 20, Giulia Stabile è scoppiata in lacrime. Lo rivelano le imagini del daytime trasmesso mercoledì 28 aprile, mostrando la reazione dei ...Amici 20 è uno dei programmi maggiormente seguiti di questa stagione. Questa edizione sembra essere stata davvero un grande successo, non soltanto adesso che vanno in onda le puntate del serale, ma an ...