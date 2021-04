USA, fiducia consumatori aprile sale a 121,7 punti (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Si rafforza la fiducia dei consumatori americani ad aprile. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment dei consumatori ha segnalato un rialzo dell’indice a 121,7 punti rispetto ai 109 punti del mese di marzo (rivisti da un preliminare 109,7). Il dato è migliore anche delle aspettative degli analisti che erano per un indice in aumento fino a 113. Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di famiglie americane ed è condotto per il Conference Board da Nielsen. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è salito a 139,6 punti dai 110,1 precedenti, mentre l’indice sulle attese è salito a 109,8 punti da 108,3 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Si rafforza ladeiamericani ad. Il sondaggio del Conference Board degli Stati Uniti sul sentiment deiha segnalato un rialzo dell’indice a 121,7rispetto ai 109del mese di marzo (rivisti da un preliminare 109,7). Il dato è migliore anche delle aspettative degli analisti che erano per un indice in aumento fino a 113. Il sondaggio sulladeiè basato su un campione rappresentativo di famiglie americane ed è condotto per il Conference Board da Nielsen. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è salito a 139,6dai 110,1 precedenti, mentre l’indice sulle attese è salito a 109,8da 108,3 ...

Pre-market: futures USA in lieve calo, focus su utili Movimenti in pre-apertura. Nei primi scambi in pre-market i futures azionari statunitensi erano in lieve ribasso dopo che nella sessione precedente l'indice Nasdaq è balzato di o ...

