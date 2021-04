Sostegni bis: soldi e taglio alle tasse in arrivo a maggio (Di martedì 27 aprile 2021) Conclusa la stesura del Pnrr, il Mef accelera i lavori sul decreto Sostegni bis. A quanto apprende l’Adnkronos, sono infatti partite stamani al dicastero le riunioni tecniche e politiche su quello che si auspica possa essere l’ultimo provvedimento di ristoro economico alle attività messe in ginocchio dalle restrizioni anti-Covid. Il dl vale 40 miliardi di euro, 5 dei quali destinati agli investimenti extra-Recovery plan per il 2021. L’approdo in Consiglio dei ministri non arriverebbe prima della prima settimana di maggio. Sostegni Saranno 22 miliardi le risorse del dl destinate alle indennità a fondo perduto per le attività che hanno registrato perdite a causa dei lockdown. Rispetto al precedente round di aiuti, questo coprirà l’arco di due mesi e sarà dunque doppio contro l’unica ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) Conclusa la stesura del Pnrr, il Mef accelera i lavori sul decretobis. A quanto apprende l’Adnkronos, sono infatti partite stamani al dicastero le riunioni tecniche e politiche su quello che si auspica possa essere l’ultimo provvedimento di ristoro economicoattività messe in ginocchio drestrizioni anti-Covid. Il dl vale 40 miliardi di euro, 5 dei quali destinati agli investimenti extra-Recovery plan per il 2021. L’approdo in Consiglio dei ministri non arriverebbe prima della prima settimana diSaranno 22 miliardi le risorse del dl destinateindennità a fondo perduto per le attività che hanno registrato perdite a causa dei lockdown. Rispetto al precedente round di aiuti, questo coprirà l’arco di due mesi e sarà dunque doppio contro l’unica ...

