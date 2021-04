Softball | le azzurre migliorano ma cedono il passo al Canada

(Di martedì 27 aprile 2021) Le indicazioni incoraggianti ci sono, il risultato no. L’Italia femminile insidia ilnella seconda giornata di amichevoli giocate a Fort Myers (Florida). Soprattutto in gara 1 (4-2 il punteggio finale) maper 14-5 in gara 2. La serie di test negli Stati Uniti non è ancora finita: stanotte, l’Italia affronterà la Florida International University (first pitch alle ore 18 locali, ore 24 in Italia). Potrete seguire la partita in streaming sulla pagina Facebook della FIU Athletics. SportFace.

La Nazionale italiana di softball si trasferisce a Fort Myers, in Florida, per prepararsi ad altri due incontri amichevoli, in vista di Tokyo 2020. Le azzurre affronteranno il Canada in un doppio confronto nelle giornate di...