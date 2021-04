Roma. Muore sotto al treno in corsa, ecco chi è la vittima (Di martedì 27 aprile 2021) Era il 23 aprile scorso quando Armando Maddaloni, 47 anni, è uscito di casa per andare a lavoro in via Flaminia e non ha fatto più rientro nella sua abitazione. Un messaggio alla moglie: ‘Sto tornando‘, poi nessuna notizia di lui. Fino a ieri, quando poco dopo le 12 con la valigetta in mano, è stato investito e ucciso da un treno in corsa, sulla tratta Roma-Giardinetti, all’altezza di Ponte Casilino/ Piazza del Pigneto. A chiamare i soccorsi il macchinista, che ha raccontato di aver visto l’uomo “sbucare” all’improvviso sui binari. Troppo tardi per fermare il mezzo, un impatto che gli è stato fatale. Leggi anche: Roma, dal furto alla tragedia: ladro resta incastrato nel condotto per l’aria, morto 30enne Muore sotto il treno in corsa a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Era il 23 aprile scorso quando Armando Maddaloni, 47 anni, è uscito di casa per andare a lavoro in via Flaminia e non ha fatto più rientro nella sua abitazione. Un messaggio alla moglie: ‘Sto tornando‘, poi nessuna notizia di lui. Fino a ieri, quando poco dopo le 12 con la valigetta in mano, è stato investito e ucciso da unin, sulla tratta-Giardinetti, all’altezza di Ponte Casilino/ Piazza del Pigneto. A chiamare i soccorsi il macchinista, che ha raccontato di aver visto l’uomo “sbucare” all’improvviso sui binari. Troppo tardi per fermare il mezzo, un impatto che gli è stato fatale. Leggi anche:, dal furto alla tragedia: ladro resta incastrato nel condotto per l’aria, morto 30enneilina ...

