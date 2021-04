Renzi “Così com’è il coprifuoco non ha senso” (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io la penso come Stefano Bonaccini: è OVVIO che vada rivisto il coprifuoco delle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti: Così non ha senso. Dunque, nei prossimi giorni il coprifuoco andrà tolto o l’orario prolungato. Regalare questa battaglia a Salvini, a mio giudizio, è un errore politico di quelle forze di maggioranza che, sognando, immaginano un Papeete2. Pensano, cioè, che – provocandolo sul coprifuoco – Salvini cada nel tranello e reagisca d’impulso, uscendo dalla maggioranza. Ma Salvini non ci pensa neppure, la lezione dell’estate 2019 gli è bastata e avanzata”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua e-News.“Dunque, io ho un modesto suggerimento rivolto a tutti. Evitiamo la guerra degli orari – aggiunge -, recuperiamo il buon ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Io la penso come Stefano Bonaccini: è OVVIO che vada rivisto ildelle 22. Lo sanno tutti e privatamente lo dicono tutti:non ha. Dunque, nei prossimi giorni ilandrà tolto o l’orario prolungato. Regalare questa battaglia a Salvini, a mio giudizio, è un errore politico di quelle forze di maggioranza che, sognando, immaginano un Papeete2. Pensano, cioè, che – provocandolo sul– Salvini cada nel tranello e reagisca d’impulso, uscendo dalla maggioranza. Ma Salvini non ci pensa neppure, la lezione dell’estate 2019 gli è bastata e avanzata”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteonella sua e-News.“Dunque, io ho un modesto suggerimento rivolto a tutti. Evitiamo la guerra degli orari – aggiunge -, recuperiamo il buon ...

