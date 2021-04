Recovery | Draghi | «Tempi stretti | ma il Parlamento ha ruolo fondamentale»

(Di martedì 27 aprile 2021) «Mi dispiace per iri» ma «il dialogo non è finito qui. Il contributo che ilpuò dare non è solo all’inizio, tutte queste riforme saranno adottate con strumenti legislativi, ddl, leggi delega, decreti legge nei cui procedimenti ilavrà ovviamente undeterminante». Lo dice il presidente del Consiglio, Mario, in fase di replica alla Camera per le comunicazioni sulplan. «La collaborazione tra legislativo ed esecutivo èora e lo sarà ancora di più nei mesi a venire», aggiunge il premier. «Questo Piano prevede stanziamenti molto corposi, che permettono investimenti che sarebbero stati impensabili fino a poco fa. L’intero piano è un investimento sul futuro e sulle giovani ...

Ma non basta', così Mario, nella replica in Aula alla Camera risponde a chi aveva fatto ... Leggi Anche Ildelude il mondo della scienza: le risorse alla ricerca di base al di sotto ...Il discorso di lunedì La giornata di ieri a Montecitorio era stata incentrata sulle comunicazioni diche ha illustrato i punti costitutivi del. Un discorso, quello del premier, ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Il Piano -se, se attuato bene- ha effetti significativi sulle principali variabili economiche". Lo rimarca il premier Mario Draghi in Aula Senato, nelle comunicazioni sul ...«Un elemento appare evidente: non viene messo in campo un progetto strategico per unire il Paese». Mario Oliverio non è per nulla convinto della bontà del Recovery plan definito dal governo. Fa appell ...