Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Milano, precipita dal secondo piano della scuola: grave 15enne #milano - LaNotiziaTweet : 15enne precipita dal secondo piano della scuola, è grave - fisco24_info : Milano, 15enne precipita dal secondo piano della scuola: è grave: In codice rosso al Niguarda… - giornaleradiofm : Precipita da scuola a Milano, grave 15enne: (ANSA) - MILANO, 27 APR - Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato all… - LaPresse_news : Milano, #15enne precipita da secondo piano a scuola: grave -

Ultime Notizie dalla rete : Precipita scuola

16.12, 15ennedalla finestra Un ragazzo di 15 anni è caduto dal secondo piano dell'edificio scolastico in cui seguiva le lezioni. Trasportato d' urgenza all'ospedale Niguarda il giovane ...Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni dopo essere caduto dal secondo piano della propria. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, lo studente si sarebbe lanciato volontariamente dall'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio in via Copernico, anche se al momento l'ipotesi non può ...Un ragazzino di 15 anni è precipitato dal secondo piano dell'istituto salesiano Sant'Ambrogio, a Milano. Il giovane è stato trasportato in codice rosso ...Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni dopo essere caduto dal secondo piano della propria scuola. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinie ...