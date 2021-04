Piazza Affari piatta Europa in calo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece ladi Milano che si posiziona sulla linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l’S&P-500 segna un -0,07%. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,208. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.781 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,78%), raggiunge 61,98 dollari per barile. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +107 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,82%. Tra i listini europei contrazione moderata per Francoforte, che soffre undello 0,31%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,26%, e senza slancio Parigi, che ...