"No, Milva non era simpatica". La vip spiazza tutti, il giudizio a pochi giorni dalla morte della cantante (Di martedì 27 aprile 2021) La grande artista Milva è deceduta il 23 aprile scorso a Milano, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. La sua scomparsa ha colpito tutto il mondo della musica e non solo. Sono state innumerevoli le persone che hanno voluto lasciare un ricordo sui social network. Tra i tanti che hanno omaggiato l'artista ci sono stati Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Gianni Morandi. Ma un pensiero è stato scritto anche dal ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. La figlia ha dichiarato qualche giorno fa: "Mamma non è morta per colpa del Covid. Soffriva di una malattia neurologica e degenerativa, non Alzheimer, ma capiva tutto e poteva gioire". La camera ardente della cantante 82enne è stata allestita nel foyer del Piccolo Teatro Strehler martedì 27 aprile, dalle 9.30 alle 13.30.

OrnellaVanoni : Milva se ne è andata la notizia mi ha colpita profondamente. L'ultima volta che l'ho chiamata non mi parlava ma mi… - pietroraffa : Non conoscevo questa versione di #bellaciao di Milva. La trovo bellissima #25aprile #Liberazione - SirDistruggere : Insulti sulla pagina fb di Milva, da parte dei novax, perché un mese fa si era vaccinata. Basta questo per capire c… - NegronPerdomo : RT @faber_samir: Non maledire questo nostro tempo Non invidiare chi nascerà domani Ma anche dopo il più duro degli inverni Ritorna sempre l… - JessePrize6 : RT @faber_samir: Non maledire questo nostro tempo Non invidiare chi nascerà domani Ma anche dopo il più duro degli inverni Ritorna sempre l… -