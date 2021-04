Monaco-Unics Kazan: data, orario, tv e diretta streaming gara-1 finale Eurocup 2020/2021 (Di martedì 27 aprile 2021) AS Monaco e Unics Kazan si sfidano in gara-1 della finale di Eurocup 2020/2021. Dopo aver superato rispettivamente Gran Canaria e Virtus Bologna in semifinale, le due compagini si sfidano allo Stade Louis II di Monaco. I russi a livello internazionale hanno indubbiamente più esperienza e si sono già imposti nella rassegna nel 2011. I monegaschi dal canto loro partendo dalle rassegne FIBA hanno compiuto una cavalcata incredibile e con la vittoria del torneo avrebbero un posto garantito nella prossima Eurolega. Martedì 27 aprile alle ore 18.30 inizierà la sfida che potrete seguire in diretta esclusiva sulla piattaforma di Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) ASsi sfidano in-1 delladi. Dopo aver superato rispettivamente Gran Canaria e Virtus Bologna in semi, le due compagini si sfidano allo Stade Louis II di. I russi a livello internazionale hanno indubbiamente più esperienza e si sono già imposti nella rassegna nel 2011. I monegaschi dal canto loro partendo dalle rassegne FIBA hanno compiuto una cavalcata incredibile e con la vittoria del torneo avrebbero un postontito nella prossima Eurolega. Martedì 27 aprile alle ore 18.30 inizierà la sfida che potrete seguire inesclusiva sulla piattaforma di Eurosport Player. SportFace.

