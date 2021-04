Lu-Ve, ok assemblea a bilancio e dividendo (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea degli Azionisti di Lu-Ve ha approvato il bilancio d’esercizio e deliberato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,27 euro per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (al netto delle eventuali azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola), pagabile a partire dal 5 maggio 2021, con data stacco della cedola n. 6 il 3 maggio 2021 e record date il 4 maggio 2021. I soci hanno inoltre deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente delibera assembleare adottata in data 29 aprile 2020 – dell’autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie fino ad un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli Azionisti di Lu-Ve ha approvato ild’esercizio e deliberato la distribuzione di unlordo unitario di 0,27 euro per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione (al netto delle eventuali azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola), pagabile a partire dal 5 maggio 2021, con data stacco della cedola n. 6 il 3 maggio 2021 e record date il 4 maggio 2021. I soci hanno inoltre deliberato il rinnovo al Consiglio di Amministrazione – previa revoca della precedente deliberare adottata in data 29 aprile 2020 – dell’autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie fino ad un massimo di n. 2.223.436 azioni ordinarie, pari al 10% del capitale sociale e, pertanto, in misura non eccedente la quinta parte del ...

