Lazio | Champions e il rinnovo di Inzaghi | le prossime mosse biancocelesti

Con la vittoria sul Milan, la Lazio si è rilanciata in zona Champions. E adesso i biancocelesti tengono d'occhio la situazione relativa al rinnovo di Inzaghi Secondo Il Messaggero, sono due gli obiettivi dichiarati della Lazio. Il primo è senza dubbio la qualificazione in Champions, un po' più alla portata dopo la vittoria di ieri sera contro il Milan. Con un Correa così impossibile non sperare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Il secondo, che da mesi aleggia dalle parti di Formello, è il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi, con la firma che sarebbe già dovuta arrivare, ma è slittata causa positività del tecnico al Covid. Il rinnovo significherebbe «dare solidità ...

