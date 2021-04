Lavoro e autismo: una sfida che si può vincere (Di martedì 27 aprile 2021) Immaginare le persone con autismo come colori che, per poter risaltare, hanno bisogno di essere guardate attraverso lenti inedite. Colorare le vite di ragazze e ragazzi che hanno enormi difficoltà ad affrontare il mondo del Lavoro, ma al tempo stesso enormi talenti. È con questa prospettiva che ha preso vita il progetto “Coloriamo l’invisibile”, promosso da Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, per l’inserimento di persone autistiche ad alto funzionamento all’interno delle aziende. Un progetto nato a dicembre 2019, che ha portato finora all’inserimento di tre persone con autismo all’interno di EY, e di ulteriori cinque persone in altre quattro aziende che hanno scelto di aderire e finanziare questo progetto che si candida a diventare un punto di riferimento per offrire quelle opportunità che, troppo a lungo, a queste persone sono ... Leggi su linkiesta (Di martedì 27 aprile 2021) Immaginare le persone concome colori che, per poter risaltare, hanno bisogno di essere guardate attraverso lenti inedite. Colorare le vite di ragazze e ragazzi che hanno enormi difficoltà ad affrontare il mondo del, ma al tempo stesso enormi talenti. È con questa prospettiva che ha preso vita il progetto “Coloriamo l’invisibile”, promosso da Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, per l’inserimento di persone autistiche ad alto funzionamento all’interno delle aziende. Un progetto nato a dicembre 2019, che ha portato finora all’inserimento di tre persone conall’interno di EY, e di ulteriori cinque persone in altre quattro aziende che hanno scelto di aderire e finanziare questo progetto che si candida a diventare un punto di riferimento per offrire quelle opportunità che, troppo a lungo, a queste persone sono ...

