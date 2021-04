L'abito di nozze di Lady Diana torna in mostra dopo 25 anni. "Royal Style in the Making" si terrà a Kensington Palace dal 3 giugno a gennaio 2022 per volere di Harry e William. (Di martedì 27 aprile 2021) All'asta le foto inedite delle nozze di Lady Diana guarda le foto Era il 29 luglio 1981 quando Lady Diana e il principe Carlo incarnano a Londra la favola: le loro nozze. A rendere ancora più iconico quel giorno, finito – come si sa in tragedia con il loro divorzio e la morte della principessa del Galles il 31 agosto 1997 – è stato soprattutto l’abito da sposa. Un’incredibile creazione degli stilisti marito e moglie, Elizabeth e David Emanuel. Ora quell’abito, copiatissimo in tutto il ... Leggi su iodonna (Di martedì 27 aprile 2021) All'asta le foto inedite dellediguarda le foto Era il 29 luglio 1981 quandoe il principe Carlo incarnano a Londra la favola: le loro. A rendere ancora più iconico quel giorno, finito – come si sa in tragedia con il loro divorzio e la morte della principessa del Galles il 31 agosto 1997 – è stato soprattutto l’da sposa. Un’incredibile creazione degli stilisti marito e moglie, Elizabeth e David Emanuel. Ora quell’, copiatissimo in tutto il ...

