“La Grande censura cinese”

(Di martedì 27 aprile 2021) Aristotele diceva che la democrazia può prosperare unicamente in un contesto di libertà, il cui esercizio implica strumenti e "conoscenze" speciali, che possono derivare solo dall'informazione. Quella che considerava come pre-condizione esistenziale della partecipazione democratica alla vita politica, nonché uno strumento di accesso ai meccanismi di controllo sociale del potere. Con il tempo il suo pensiero è andato sviluppandosi attraverso teorie di altri pensatori che, partendo dall'importanza di accesso all'informazione in quanto garante di forme di partecipazione più ampia, hanno evidenziato un secondo aspetto, che è quello dell'utilità. Non basta cioè semplicemente accedere all'informazione, ma anche tener conto delle modalità e forme di trasmissione della notizia, della tempestività delle sua acquisizione, e dall'intelligibilità della stessa.