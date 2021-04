La Cina lancia in orbita un robot capace di raccogliere i detriti spazialiHDblog.it (Di martedì 27 aprile 2021) La cinese Space Origin ha lanciato in orbita un robot capace di raccogliere detriti spaziali con una rete e poi distruggerli: ma lo scopo sul lungo periodo è quello di estrarre risorse minerarie…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 27 aprile 2021) La cinese Space Origin hato inundispaziali con una rete e poi distruggerli: ma lo scopo sul lungo periodo è quello di estrarre risorse minerarie…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

QuinziUgo : RT @XinhuaItalia: Cina lancia razzo Long March-6, porta nove satelliti commerciali nello spazio. Il vettore è partito dal Taiyuan Satellite… - XinhuaItalia : Cina lancia razzo Long March-6, porta nove satelliti commerciali nello spazio. Il vettore è partito dal Taiyuan Sat… - HDblog : La Cina lancia in orbita un robot capace di raccogliere i detriti spaziali - chinafiles : – Chloe Zhao trionfa agli Oscar ma la Cina la censura – L’antitrust cinese indaga su Meituan – La Cina lancia un nu… - fearlessinger : RT @LalaHu9: Una vicenda poco conosciuta sia in Italia sia in Cina. Per chi vuole approfondire, riferimenti fondamentali: Philip W. L. Kwo… -