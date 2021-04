Itabus: Cattaneo, Montezemolo e Punzo finanziati da Intesa Sanpaolo debuttano con bus Man (Di mercoledì 28 aprile 2021) Al via Itabus, nuovo operatore privato di trasporto su gomma a lunga percorrenza. Azionisti sono Cattaneo, Montezemolo, Seragnoli e i Punzo, gli stessi che avevano lanciato Italo-Ntv nel 2006 Dal 27 maggio sulle strade italiane debutteranno gli autobus a lunga percorrenza di Itabus, il nuovo operatore di trasporto passeggeri su gomma. La società, presentata questa mattina in una conferenza stampa on line, ha come azionisti Flavio Cattaneo, Luca Cordero di Montezemolo, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia Punzo. “È un bel gruppo italiano, un’iniziativa imprenditoriale pura con tutti i rischi che comporta e non con i sussidi” ha commentato Cordero di Montezemolo. “Mi sono un po’ sentito come all’inizio di Italo. Già ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Al via, nuovo operatore privato di trasporto su gomma a lunga percorrenza. Azionisti sono, Seragnoli e i, gli stessi che avevano lanciato Italo-Ntv nel 2006 Dal 27 maggio sulle strade italiane debutteranno gli autobus a lunga percorrenza di, il nuovo operatore di trasporto passeggeri su gomma. La società, presentata questa mattina in una conferenza stampa on line, ha come azionisti Flavio, Luca Cordero di, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia. “È un bel gruppo italiano, un’iniziativa imprenditoriale pura con tutti i rischi che comporta e non con i sussidi” ha commentato Cordero di. “Mi sono un po’ sentito come all’inizio di Italo. Già ...

