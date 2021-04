Isola, Gilles Rocca sbrocca: “Bravi a parlare”, commento di Zorzi sottovoce (Di martedì 27 aprile 2021) Isola dei Famosi Il naufrago non si è particolarmente distinto per la sua calma e pacatezza, anche oggi ha alzato i toni contro lo studio Pubblicato su 27 Aprile 2021 Gilles Rocca all’Isola dei Famosi non smette di stupire, se in positivo o in negativo sta al pubblico deciderlo. Anche stasera nel corso della dodicesima puntata ha sbRoccato contro lo studio, in particolare dopo le parole di Ilary Blasi e di Tommaso Zorzi. Ad accendere la polemica è stata la sua volontà di non partecipare alla prova ricompensa con Francesca Lodo perché dovevano darsi un bacio – a stampo – sott’acqua. Non se l’è sentita per via della fidanzata Miriam, ma Francesca non ha retto il colpo ed è scoppiata a piangere in ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021)dei Famosi Il naufrago non si è particolarmente distinto per la sua calma e pacatezza, anche oggi ha alzato i toni contro lo studio Pubblicato su 27 Aprile 2021all’dei Famosi non smette di stupire, se in positivo o in negativo sta al pubblico deciderlo. Anche stasera nel corso della dodicesima puntata ha sbto contro lo studio, in particolare dopo le parole di Ilary Blasi e di Tommaso. Ad accendere la polemica è stata la sua volontà di non partecipare alla prova ricompensa con Francesca Lodo perché dovevano darsi un bacio – a stampo – sott’acqua. Non se l’è sentita per via della fidanzata Miriam, ma Francesca non ha retto il colpo ed è scoppiata a piangere in ...

IlContiAndrea : Bella la solidarietà femminile nei confronti della Lodo nel voto compatto contro Gilles. AH NO #isola - IsolaDeiFamosi : Ilary: 'Gilles qual è la cosa che ti manca di più in particolare di tuo padre?' Gilles: 'Miriam' ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : Il voto di Gilles ?? #Isola - 57patty57 : RT @JordeenStar: Gilles Rocca l’unico insieme alla Persia in grado di farsi odiare più di Samantha De Grenet all’isola dei famosi Complimen… - danielamartani : RT @CosaInTendenza: In Italia alle 01:30 si twitta di 1 #isola 4 #tommasozorzi 5 #LazioMilan 6 Gilles 7 Vera 8 Francesca 9 Ilary 10… -