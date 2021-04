Isola dei Famosi, che sorpresa: ecco due super vip (Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso della puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ del 26 aprile 2021 è prevista la presenza di due donne molto ammirate. Di chi si tratta. Isola dei Famosi, ci sono… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso della puntata de ‘L’dei’ del 26 aprile 2021 è prevista la presenza di due donne molto ammirate. Di chi si tratta.dei, ci sono… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - zazoomblog : L’Isola dei Famosi Giulia Salemi in studio per mamma Fariba: scontro immediato con Valentina Persia - #L’Isola… - Lau_Topo : RT @realrosydc: Aggressivo, arrogante, prepotente, maleducato, pallone gonfiato: GILLES ROCCA. Uno dei peggiori concorrenti di reality mai… -