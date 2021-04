Isola dei Famosi Asia Argento attacca i naufraghi per difendere Vera Gemma (Di martedì 27 aprile 2021) Asia Argento attacca tutti per difendere Vera: «Sono quattro scappati di casa». Prima di scoprire di essere stata eliminata definitivamente, Vera ha ricevuto la sorpresa di una delle sue più care amiche, anzi, una sorella come l’ha definita in diretta durante la puntata di lunedì 26 aprile. Super ospite della dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi Leggi su people24.myblog (Di martedì 27 aprile 2021)tutti per: «Sono quattro scappati di casa». Prima di scoprire di essere stata eliminata definitivamente,ha ricevuto la sorpresa di una delle sue più care amiche, anzi, una sorella come l’ha definita in diretta durante la puntata di lunedì 26 aprile. Super ospite della dodicesima puntata dell’dei

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - rebeka4711 : RT @Massimo20_IT: L'Isola dei Fagiani (in francese Île des Faisans, in spagnolo Isla de los Faisanes) si trova su un fiume al confine tra l… - bruerne : RT @Massimo20_IT: L'Isola dei Fagiani (in francese Île des Faisans, in spagnolo Isla de los Faisanes) si trova su un fiume al confine tra l… -